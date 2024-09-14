ЦСКА — «Зенит»: между Мойзесом и Алипом случилась потасовка

Между игроками ЦСКА и «Зенита» случилась потасовка во втором тайме матча 8-го тура РПЛ.

На 81-й минуте произошел конфликт между Нуралы Алипом и Мойзесом. Защитник сине-бело-голубых подкатился под бразильца, после чего они начали выяснять отношения. Оба игрока получили по желтой карточке. Также желтую карточку получил главным тренер армейцев Марко Николич, недовольный решением арбитра.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Зенит».