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ЦСКА запустил сайт об истории клуба

19:29
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ЦСКА сообщил о запуске сайта, посвященного истории клуба.

ПФК ЦСКА рад объявить о запуске сайта, целиком посвященного более чем 100-летней истории нашего великого клуба, — говорится в сообщении. - Здесь вы найдете летопись армейского клуба с рассказом обо всех ключевых событиях, подробный раздел обо всех титулах ПФК ЦСКА, ознакомитесь с таблицами рекордсменов по количеству голов, матчей, сухих матчей и сезонов. В отдельный раздел вынесены легенды клуба.

Дополнительная информация:

https://history.pfc-cska.com/

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