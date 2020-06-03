ЦСКА запустил сайт об истории клуба

ЦСКА сообщил о запуске сайта, посвященного истории клуба.

ПФК ЦСКА рад объявить о запуске сайта, целиком посвященного более чем 100-летней истории нашего великого клуба, — говорится в сообщении. - Здесь вы найдете летопись армейского клуба с рассказом обо всех ключевых событиях, подробный раздел обо всех титулах ПФК ЦСКА, ознакомитесь с таблицами рекордсменов по количеству голов, матчей, сухих матчей и сезонов. В отдельный раздел вынесены легенды клуба.