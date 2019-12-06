ЦСКА вылетел в Краснодар
ЦСКА вылетел в Краснодар на матч 19-го тура чемпионата России, информирует сайт армейцев.
На игру красно-синие отправились в следующем составе:
вратари — Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп;
защитники — Мариe Фернандес, Хtрдур Магнуссон, Звонимир Шарлия, Игорь Дивеев, Вадим Карпов, Наир Тикнизян, Седрик Гогуа, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Максим Елеев;
полузащитники — Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Константин Кучаев, Иван Обляков, Лукас Сантос, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол, Константин Марадишвили;
нападающие — Федор Чалов, Такума Нисимура.
? Летим на Юг! #КраснодарЦСКА pic.twitter.com/4ioUtchi5T— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 6, 2019
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-otpravilis-v-krasnodar/