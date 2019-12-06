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ЦСКА вылетел в Краснодар

15:56

ЦСКА вылетел в Краснодар на матч 19-го тура чемпионата России, информирует сайт армейцев.

На игру красно-синие отправились в следующем составе:

вратари — Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп;

защитники — Мариe Фернандес, Хtрдур Магнуссон, Звонимир Шарлия, Игорь Дивеев, Вадим Карпов, Наир Тикнизян, Седрик Гогуа, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Максим Елеев;

полузащитники — Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Константин Кучаев, Иван Обляков, Лукас Сантос, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол, Константин Марадишвили;

нападающие — Федор Чалов, Такума Нисимура.

Краснодар — ЦСКА

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-otpravilis-v-krasnodar/

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