00:33 | Футбол — РПЛ

ЦСКА: "Степень серьезности Влашича повреждения станет известна позднее"

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ЦСКА опубликовал информацию о травме полузащитника команды Николы Влашича. Он травмировался в матче за молодежную сборную Хорватии против команды Англии (3:3) на чемпионате Европы.

 

- Хорватия в заключительном матче на чемпионате Европы до 21 года сыграла вничью с Англией - 3:3. Бистрович остался в запасе, - говорится в сообщении клубного Твиттера армейцев. - Влашич вышел в стартовом составе и забил гол, но был заменен из-за повреждения, степень серьезности которого станет известна позднее.

19 июня Влашич подписал пятилетний контракт с ЦСКА. В прошлом сезоне 21-летний полузащитник сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хорвата в 20 миллионов евро.

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