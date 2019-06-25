ЦСКА: "Степень серьезности Влашича повреждения станет известна позднее"

ЦСКА опубликовал информацию о травме полузащитника команды Николы Влашича. Он травмировался в матче за молодежную сборную Хорватии против команды Англии (3:3) на чемпионате Европы.

🇭🇷 Хорватия в заключительном матче на чемпионате Европы до 21 года сыграла вничью с Англией - 3:3. Бистрович остался в запасе. Влашич вышел в стартовом составе и забил гол, но был заменен из-за повреждения, степень серьезности которого станет известна позднее #ЦСКА — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 24 июня 2019 г.

- Хорватия в заключительном матче на чемпионате Европы до 21 года сыграла вничью с Англией - 3:3. Бистрович остался в запасе, - говорится в сообщении клубного Твиттера армейцев. - Влашич вышел в стартовом составе и забил гол, но был заменен из-за повреждения, степень серьезности которого станет известна позднее.

19 июня Влашич подписал пятилетний контракт с ЦСКА. В прошлом сезоне 21-летний полузащитник сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хорвата в 20 миллионов евро.

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