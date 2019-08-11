ЦСКА – "Сочи": Васин и Чалов, Джанаев и Нобоа сыграют с первых минут

Стали известны составы ЦСКА и "Сочи" на матч 5-го тура чемпионата России. Отметим, что в составе гостей с первых минут сыграют новички команды – голкипер Сослан Джанаев и полузащитник Кристиан Нобоа, недавно перешедший из "Зенита".

Составы выглядят следующим образом:

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Магнуссон, Шарлия, Обляков, Ахметов, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Запасные: Помазун, Дивеев, Карпов, Набабкин, Ефремов, Кучаев, Тикнизян, Марадишвили, Бийол, Нисимура.

"Сочи": Джанаев, Кудряшов, Новосельцев, Калугин, Миладинович, Полоз, Цаллагов, Набиуллин, Мостовой, Лагатор, Нобоа.

Запасные: Фролов, Заболотный, Юрганов, Маргасов, Шакуро, Померко, Песегов, Казаев, Бахтияров, Обухов, Карапетян.

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