«ЦСКА сделал хорошее предложение, но фактор Веретенникова оказался ключевым». Почему Макаров перешел в «Рубин»

Павел Нестеров, агент 21-летнего полузащитника Дениса Макарова, рассказал «СЭ», почему его клиент перешел из «Нефтехимика» в «Рубин», а не в ЦСКА.

— Насколько сложным получился переход в «Рубин»? Ведь еще четыре дня назад вы сказали, что не договорились с казанским клубом.

— Переговоры были трудными. Фигурировал не только «Рубин», но и другой клуб, который очень хотел приобрести Дениса. Мы ему благодарны за проявленный интерес, это нам очень приятно. В общем, трансфер получился сложным, но мы все рады, что все так завершилось.

— Почему Макаров только со второго раза прошел медосмотр в «Рубине»? Из-за чего в первый раз возникли сложности?

— Там не было сложностей. Появились некие подозрения, которые снялись после того, как Денис прошел даже не повторный, а другой медосмотр. В другой клинике. И все сразу встало на свои места.

— Сейчас уже, наверное, ни для кого не секрет, что вторым претендентом на футболиста был ЦСКА.

— Да. Так и есть.

— Почему все-таки выбрали «Рубин»?

— В Казани сейчас вырисовывается очень интересный проект. В тренерский штаб «Рубина» вошел Олег Веретенников, который работал с Денисом в «Оренбурге». У них сложились очень хорошие, теплые отношения. По большому счету Макаров обязан Веретенникову, который, по сути, был его первым тренером в большом футболе — в молодежном первенстве Премьер-лиги. Это очень важный фактор, он, безусловно, сыграл свою роль. Ну и, конечно, беседа с Леонидом Викторовичем Слуцким повлияла на выбор. Все мы знаем, какой он харизматик, топ-тренер. Хотя и Виктор Михайлович Гончаренко тоже топовый специалист. Он был настойчив.

— Значит, фактор Веретенникова оказался чуть ли не ключевым?

— Да, пожалуй, он ключевой. Когда Веретенников оказался в штабе Слуцкого, думаю, маятник качнулся в пользу «Рубина».

— ЦСКА до последнего боролся за Макарова?

— Да. Это правда. И даже несколько неудобно перед ЦСКА. Этот клуб сделал очень хорошее предложение, за которое им большое спасибо.

— ЦСКА готов был заплатить больше, чем"Рубин"?

— Как я уже сказал, ЦСКА сделал хорошее предложение. Не хочу ставить на весы два клуба. Говорят, что армейцы всегда пытаются сэкономить, занизить цену, но в данном случае это совсем не так, неправда.

— Есть мнение, что Макаров выбрал «Рубин», так как «Нефтехимик» — фактически фарм-клуб казанцев.

— Это здесь абсолютно ни при чем! ЦСКА же вел переговоры до последнего с «Нефтехимиком», сделал предложение, которое устроило нижнекамцев.

— То есть последнее слово было за игроком?

— За Денисом и его окружением. В итоге выбор пал на «Рубин».

— Макаров перерос ФНЛ? Готов ли он к новым реалиям РПЛ?

— Денис — лучший в ФНЛ по Instat-индексу. Этим все сказано. Конечно, он перерос первый дивизион. Это же простая математика. Я не говорю про личные симпатии — оперирую цифрами. Все же видно невооруженным глазом.

— «Рубин» начал предметно интересоваться Макаровым после прихода Слуцкого?

— Нет, раньше. До Слуцкого уже были разговоры.

— ЦСКА мог приобрести Дениса летом?

— Да. Но не договорился с «Нефтехимиком». Так бывает. (Виталий Айрапетов)