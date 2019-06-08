ЦСКА - самый тестируемый на допинг клуб России в 2019 году

ЦСКА стал самым тестируемым инспекторами Российского антидопингового агентства (РУСАДА) клубом в России в 2019 году, информирует ТАСС. С января по май десять игроков команды прошли проверку на допинг.

Инспекторы РУСАДА брали допинг-пробы у Игоря Акинфеева, Федора Чалова, Алана Дзагоева, Марио Фернандеса, Федора Кучаева, Кирилла Набабкина, Ильи Помазуна, Ильзата Ахметова, Георгия Щенникова и Виктора Васина. Отмечается, что Дзагоев и Ахметов тестировались дважды за первые пять месяцев.

На втором месте "Спартак" (9), на третьем и четвертом - "Локомотив" и "Зенит" (по 7).

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр