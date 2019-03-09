ЦСКА – "Рубин": Дивеев и Нисимура сыграют с первых минут

Стали известны составы ЦСКА и "Рубина" на матч 19-го тура чемпионата России. Отметим, что за армейцев дебютирует защитник Игорь Дивеев, арендованный у "Уфы". Также с первых минут в атаке будет играть японский форвард Такума Нисимура.

Составы команд выглядят следующим образом:

ЦСКА: Акинфеев – Щенников, Магнуссон, Бекао, Дивеев – Обляков, Ахметов, Влашич, Фернандес – Чалов, Нисимура. Запасные: Помазун, Кырнац, Васин, Ефремов, Сигурдссон, Н'Диайе, Бистрович, Бийол, Тикнизян.

"Рубин": Бабурин – Устинов, Сорокин, Гранат, Камболов, Цаллагов – Коновалов, Могилевец, Подберезкин – Бухаров, Полоз. Запасные: Коновалов, Тушев, Байрамян, Калинин, Микушин, Абдуллин, Степанов, Уремович, Башкиров, Акбашев, Пантелеев, Сагитов.

Напомним, что матч ЦСКА - "Рубин" начнется в 16.30 (мск). "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи