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ЦСКА разгромно уступил «Краснодару» и не смог подняться на 2-е место в первенстве молодежек

14:09

ЦСКА крупно проиграл «Краснодару» в домашнем матче первенства молодежных команд премьер-лиги — 1:4. Армейцы упустили шанс вернуться в таблице на второе место, оставшись четвертыми.

Кубанцы поднялись на десятую строчку.

Чемпионат России

Премьер-лига

Молодежные команды

10-й тур

ЦСКА (Москва) — «Краснодар» — 1:4 (1:2)

Голы: Самарциев, 25 — с пенальти (0:1). Шехов, 34 (1:1). Самарциев, 41 (1:2). Абрамушкин, 47 — в свои ворота (1:3). Мавлянов, 68 (1:4).

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2019-2020/

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи




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