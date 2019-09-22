ЦСКА разгромно уступил «Краснодару» и не смог подняться на 2-е место в первенстве молодежек
14:09
ЦСКА крупно проиграл «Краснодару» в домашнем матче первенства молодежных команд премьер-лиги — 1:4. Армейцы упустили шанс вернуться в таблице на второе место, оставшись четвертыми.
Кубанцы поднялись на десятую строчку.
Чемпионат России
Премьер-лига
Молодежные команды
10-й тур
ЦСКА (Москва) — «Краснодар» — 1:4 (1:2)
Голы: Самарциев, 25 — с пенальти (0:1). Шехов, 34 (1:1). Самарциев, 41 (1:2). Абрамушкин, 47 — в свои ворота (1:3). Мавлянов, 68 (1:4).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2019-2020/
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...