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Мостовой: «Не думаю, что Бакаев ошибся с переходом в «Зенит»

Алина Савинова
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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о карьере полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зените».

«Не думаю, что Бакаев ошибся с переходом в «Зенит». Во-первых, он скорее всего станет с «Зенитом» чемпионом России. Как здесь можно ошибиться? Некоторые много лет играют, но чемпионами не становятся. А здесь такая возможность. Да, игрового времени мало получает, но это нормально, когда на твоей позиции играют такие футболисты, как Малком или Клаудиньо.

Ясно, что Бакаев может сказать, что хочет уйти. Но куда? В «Спартак» не возьмут сейчас. Идти в «Локомотив», который идет на третьей позиции с конца? Да, «Динамо» для него неплохой вариант. Он любой команде пригодится и будет одним из лучших, как был в «Спартаке», — цитирует Мостового Betonmobile.ru.

Бакаев перешел в «Зенит» летом 2022 года, подписав контракт с питерским клубом по схеме «3+1» (три года + один). В текущем сезоне полузащитник провел 19 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Источник: https://betonmobile.ru/aleksandr-mostovoy-ne-dumayu-chto-bakaev-oshibsya-s-perehodom-v-zenit
Александр Мостовой
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