ЦСКА прилетел в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом»

Официальный Twitter ЦСКА сообщает, что команда прилетела в Санкт-Петербург на матч 15-го тура чемпионата России против «Зенита». Встреча пройдет 2 ноября на стадионе «Гапром Арена», начало — в 19.00 (мск).

Ранее стало известно, что в заявку ЦСКА попал защитник Седрик Гогуа.

ЦСКА с 26 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» — 32 балла и первая строчка.

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