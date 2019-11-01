ЦСКА прилетел в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом»
17:51
Официальный Twitter ЦСКА сообщает, что команда прилетела в Санкт-Петербург на матч 15-го тура чемпионата России против «Зенита». Встреча пройдет 2 ноября на стадионе «Гапром Арена», начало — в 19.00 (мск).
Ранее стало известно, что в заявку ЦСКА попал защитник Седрик Гогуа.
ЦСКА с 26 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» — 32 балла и первая строчка.
Прибыли в Питер! #ЗенитЦСКА pic.twitter.com/jcNMQn0qCs— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 1, 2019
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