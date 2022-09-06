ЦСКА пригласил выступить Григория Лепса перед матчем с «Краснодаром»

Перед матчем 9-го тура чемпионата Росси ЦСКА — «Краснодар» на поле «ВЭБ Арены» выступит известный исполнитель Григорий Лепс, сообщает пресс-служба клуба.

Начало выступления — в 17.00 (мск).

В субботу, 10 сентября, сыграют ЦСКА и «Краснодар» в рамках 9-го тура РПЛ. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена».

Начало матча запланировано на 17.30 по московскому времени.