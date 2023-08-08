ЦСКА предложил «Бенфике» 5 миллионов евро за хавбека Шикинью

ЦСКА сделал предложение «Бенфике» по трансферу полузащитника Шикинью, сообщает Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что к футболисту проявляет интерес московское «Динамо».

В сезоне-2022/23 28-летний португалец провел за «Бенфику» 44 матча, забил два мяча и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.