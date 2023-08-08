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Кавазашвили считает неэтичным отсутствие Кержакова в списоке 33 лучших футболистов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на отсутствие голкипера «Зенита» Михаила Кержакова в списке 33 лучших футболистов по итогам сезона в РПЛ.

«Совершенно неэтично было не включить Кержакова! Специалисты должны знать: если в классной команде вратарь редко играет с мячом, потому что его команда постоянно атакует, то это не значит, что этот вратарь команде не нужен и что он плохого качества. Это значит лишь одно: защитники доверяют вратарю и играют раскрепощенно, это говорит о твердости вратарской линии. Кержакова были обязаны включить в этот список. Может быть, не первым номером, а вторым или третьим, но включить должны были. У Кержакова 12 сухих матчей в прошлом сезоне? Я бы не сказал, что только это является главным показателем для отбора лучших вратарей. Берется целый ряд компонентов — реакция, движение и так далее... Кержаков уже очень давно играет за «Зенит», на мою память там поменяли уже 10 голкиперов, а он продолжает стоять на воротах», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Пресс-служба РФС представила обновленную версию списка 33 лучших игроков по итогам прошедшего сезона. Лучшими вратарями были названы: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Илья Лантратов («Локомотив») и Илья Помазун («Урал»).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anzor-kavazashvili-nee-tichno-by-lo-ne-vklyuchit-kerzhakova-v-spisok-33-luchshih-futbolistov/
Анзор Кавазашвили
Михаил Кержаков
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Зенит
2
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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12.08 15:00
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Ростов – Рубин
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