ЦСКА пожелал удачи Шарлии

ЦСКА подтвердил уход защитника Звонимира Шарлии. 23-летний хорватский футболист продолжит карьеру в «Касымпаше», турецкий клуб взял его в аренду.

«Хорват уже покинул тренировочные сборые армейцев в Кампоаморе и отправился в расположение новой команды. Желаем Звонимиру успехов в дальнейшей карьере», — говорится на официальном сайте армейцев.

В текущем сезоне Шарлия провел 17 матчей за ЦСКА и не отметился результативными действиями. Москвичи арендовали защитника летом 2019-го у «Славена».