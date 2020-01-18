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ЦСКА пожелал удачи Шарлии

17:05

ЦСКА подтвердил уход защитника Звонимира Шарлии. 23-летний хорватский футболист продолжит карьеру в «Касымпаше», турецкий клуб взял его в аренду.

«Хорват уже покинул тренировочные сборые армейцев в Кампоаморе и отправился в расположение новой команды. Желаем Звонимиру успехов в дальнейшей карьере», — говорится на официальном сайте армейцев.

В текущем сезоне Шарлия провел 17 матчей за ЦСКА и не отметился результативными действиями. Москвичи арендовали защитника летом 2019-го у «Славена».

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/zvonimir-sarlija-zavershit-sezon-v-turtsii/

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