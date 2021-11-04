Победный мяч полузащитника «Арсенала» Кангвы в ворота «Зенита» признали лучшим голом октября в РПЛ

Мяч полузащитника тульского «Арсенала» Кингса Кангвы в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (2:1) признан лучшим голом октября.

Замбиец отправил мяч в ворота Станислава Крицюка на 90-й минуте встречи ударом из-за пределов штрафной и принес своей команде победу.

Гол Кингса Кангва становится лучшим в октябре! ??

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За гол полузащитника «Арсенала» проголосовали болельщики и эксперты РПЛ, представители МАТЧ ПРЕМЬЕР выбрали гол Клаудиньо ?

?#РПЛтопчик #ЛучшийГолМесяца pic.twitter.com/ybDXzGbhJO — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) November 4, 2021

В сезоне-2021/22 Кангва провел 8 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, на его счету 2 гола и 2 результативных передачи.