ЦСКА поздравил Карвалью с 36-летием

ЦСКА в своем официальном Твиттере поздравил с днем рождения бывшего полузащитника команды Даниэла Карвалью. Бразильцу сегодня исполняется 36 лет.
В составе ЦСКА Карвалью выступал с 2004 по 2010 год с перерывам на аренду в "Интернасионал" и "Аль-Араби". С армейцами он дважды становился чемпионом России, четырежды выигрывал Кубок России, а также побеждал в Кубке УЕФА.
Также сегодня день рождения отмечает Даниэль Карвальо! Поздравляем! Daniel, parabéns pelo anniversário! Desejamos muita saúde, paz e prosperidade!! 🔴🔵 #мыЦСКА pic.twitter.com/WiRu8FpNtp– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 1 марта 2019 г.
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