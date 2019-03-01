ЦСКА поздравил Карвалью с 36-летием

ЦСКА в своем официальном Твиттере поздравил с днем рождения бывшего полузащитника команды Даниэла Карвалью. Бразильцу сегодня исполняется 36 лет.

В составе ЦСКА Карвалью выступал с 2004 по 2010 год с перерывам на аренду в "Интернасионал" и "Аль-Араби". С армейцами он дважды становился чемпионом России, четырежды выигрывал Кубок России, а также побеждал в Кубке УЕФА.