Алексей Козлов признан лучшим игроком «Нижнего Новгорода» в августе
19:25
Завершилось голосование за звание лучшего игрока августа ФК «Нижний Новгород», сообщает пресс-служба клуба.
С большим отрывом в августе победу праздновал защитник Алексей Козлов. Напомним, что в шести турах он забил два мяча: «Спартаку» и «Химкам», а также сделал голевую передачу в домашнем матче с «Ростовом».
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