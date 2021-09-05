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Алексей Козлов признан лучшим игроком «Нижнего Новгорода» в августе

19:25
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Завершилось голосование за звание лучшего игрока августа ФК «Нижний Новгород», сообщает пресс-служба клуба.

С большим отрывом в августе победу праздновал защитник Алексей Козлов. Напомним, что в шести турах он забил два мяча: «Спартаку» и «Химкам», а также сделал голевую передачу в домашнем матче с «Ростовом».

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Иван Шитик все материалы автора

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