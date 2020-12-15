ЦСКА переиграл «Рубин» в матче молодежных команд

«Рубин» уступил на своем поле ЦСКА в матче чемпионата России среди молодежных команд. Московский клуб одолел соперника со счетом 2:1.

Молодежные команды

14-й тур

«Рубин — мол.» (Казань) — «ЦСКА — мол.» (Москва) — 1:2 (1:1)

Голы: Раджабов, 14 (1:0). Востриков, 38 (1:1). Яковлев, 85 — с пенальти (1:2).

Судья: Целовальников (Астрахань).

15 декабря. Казань. Стадион «Рубин».

«Ротор — мол.» (Волгоград) — «Сочи — мол.» (Сочи) — 0:2 (0:1)

Голы: Мокаев, 30 (0:1). Иполе, 58 (0:2).

Судья: Чаплыгин (Москва).

15 декабря. Сочи. Стадион «Центральный им. Метревели».

«Строгино — мол.» (Москва) — «УОР №5» (Егорьевск) — 4:1 (2:0)

Голы: Давыдов, 24 (1:0). Соколов, 29 (2:0). Сухов, 48 (3:0). Камлашев, 67 (4:0). Павленко, 89 (4:1).

Удаление: Степанов (Строгино — мол.), 50.

Судья: Шипков (Белореченск).

15 декабря. Москва. Стадион «Янтарь».

«Ахмат — мол.» (Грозный) — «Чертаново — мол.» (Москва) — 5:1 (5:0)

Голы: Чунчуров, 10 (1:0). Адамов, 14 (2:0). Альсултанов, 28 (3:0). Альсултанов, 44 (4:0). Альсултанов, 45+3 (5:0). Попов, 89 — с пенальти (5:1).

Судья: Лапишко (Симферополь).

15 декабря. Грозный. Стадион им. Билимханова.

«Химки — мол.» (Химки) — «Уфа — мол.» (Уфа) — 2:5 (0:0)

Голы: Киселев, 54 (1:0). Колесников, 55 (1:1). Колесников, 57 (1:2). Рабаданов, 68 (1:3). Костяев, 73 — с пенальти (2:3). Жугин, 77 (2:4). Зайцев, 85 — в свои ворота (2:5).

Судья: Акулинин (Тула).

15 декабря. Химки. Стадион «Новые Химки».