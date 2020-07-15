Нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч поделился мнением о своем возможном переходе в ЦСКА и оценил уровень московского клуба в Европе.

— Конечно, в России другой климат и другой язык, но я смотрю на это с позитивной стороны: на меня обратил внимание один из самых сильных клубов, который постоянно участвует в еврокубках, — цитирует El Diario De La Region Гайча. — У меня есть огромная мотивация сделать первый шаг в Европу, чтобы потом попасть в одну из сильнейших лиг континента.

Я видел Москву, это очень красивый город, к тому же, я знаю, какие хорошие условия в самом клубе, общался с лидерами команды, которые рассказали мне об условиях жизни в России. Переход в чемпионат вроде российского позволит мне выделяться среди соотечественников, думаю, что мои шансы на попадание в сборную Аргентины останутся такими же, как сейчас, пока я выступаю за «Сан-Лоренсо».

В текущем сезоне на счету Гайча 5 мячей и 1 результативная передача в 13 матчах за «Сан-Лоренсо» во всех турнирах. Ранее сообщалось, что 21-летний аргентинец близок к переходу в ЦСКА за 8,5 миллиона евро.