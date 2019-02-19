ЦСКА обыграл "Картахену", Сигурдссон сделал дубль

ЦСКА в товарищеском матче обыграл испанский клуб "Картахена" (3:1).

В составе победителей дубль сделал Арнор Сигурдссон. Еще один мяч забил Ильзат Ахметов. У "Картахены" отличился Хесус Каррильо.

Травму в этом матче получил полузащитник московских армейцев Алан Дзагоев. В ходе атаки он рухнул в чужой штрафной и схватился за правую ногу в районе бедра и колена.

28-летнего хавбека унесли в раздевалку на носилках на 16-й минуте встречи. Его заменил полузащитник Кристиян Бистрович. О степени серьезности повреждения пока не сообщается.

Товарищеский матч

"Картахена" (Испания) - ЦСКА (Россия) - 1:3 (0:2)

Голы: Сигурдссон, 19 (0:1). Сигурдссон, 37 (0:2). Каррильо, 55 (1:2). Ахметов, 90+2 (1:3).

"Картахена": Фернандес, Платас, Альваро, Орфила, Мауро, Паим, Руй Морейра, Витоло, Каррильо, Мартин, Крус.

ЦСКА: Помазун, Мариу Фернандес (Тикнизян, 67), Набабкин (Ефремов, 46), Бекао (Чернов, 67), Магнуссон, Влашич, Обляков (Бийол, 54), Ахметов, Дзагоев (Бистрович, 17), Сигурдссон, Чалов (Нисимура, 68).

19 февраля. Картахена. Стадион "Municipal Cartagonova".

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