ЦСКА обыграл "Арсенал" в матче молодежного первенства

ЦСКА победил "Арсенал" в матче 18-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (2:1). Победный гол забил нападающий Данила Янов.
ЦСКА занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 43 очка. "Арсенал" с 29 баллами располагается на 6-й строчке.
Молодежные команды
18-й тур
"Арсенал Т - мол." (Тула) - "ЦСКА - мол." (Москва) - 1:2 (1:2)
Голы: Крохин, 36 (1:0). Елеев, 41 (1:1). Янов, 45 (1:2).
Судья: Смирнов (Волоколамск).
01 марта. Тула. Стадион "ДЮСШ Арсенал".
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