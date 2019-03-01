ЦСКА обыграл "Арсенал" в матче молодежного первенства

ЦСКА победил "Арсенал" в матче 18-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (2:1). Победный гол забил нападающий Данила Янов.

ЦСКА занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 43 очка. "Арсенал" с 29 баллами располагается на 6-й строчке.

Молодежные команды

18-й тур

"Арсенал Т - мол." (Тула) - "ЦСКА - мол." (Москва) - 1:2 (1:2)

Голы: Крохин, 36 (1:0). Елеев, 41 (1:1). Янов, 45 (1:2).

Судья: Смирнов (Волоколамск).

01 марта. Тула. Стадион "ДЮСШ Арсенал".

Все о молодежном первенстве - здесь