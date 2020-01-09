ЦСКА объявил о подписании контракта со Шкуриным

Нападающий «Динамо-Брест» Илья Шкурин подписал контракт с ЦСКА, сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт 20-летнего белоруса рассчитан на 4,5 года.

В прошлом сезоне Шкурин провел 26 матчей в чемпионате Белоруссии и забил 19 мячей при семи голевых передачах.