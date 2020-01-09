ЦСКА объявил о подписании контракта со Шкуриным
17:02
Нападающий «Динамо-Брест» Илья Шкурин подписал контракт с ЦСКА, сообщается на официальном сайте клуба.
Контракт 20-летнего белоруса рассчитан на 4,5 года.
В прошлом сезоне Шкурин провел 26 матчей в чемпионате Белоруссии и забил 19 мячей при семи голевых передачах.
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/ilya-shkurin-popolnil-sostav-pfk-cska/
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...