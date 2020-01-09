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ЦСКА объявил о подписании контракта со Шкуриным

17:02
Илья Шкурин. Фото Источник: ЦСКА
Илья Шкурин. Фото Источник: ЦСКА
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Нападающий «Динамо-Брест» Илья Шкурин подписал контракт с ЦСКА, сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт 20-летнего белоруса рассчитан на 4,5 года.

В прошлом сезоне Шкурин провел 26 матчей в чемпионате Белоруссии и забил 19 мячей при семи голевых передачах.

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/ilya-shkurin-popolnil-sostav-pfk-cska/

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