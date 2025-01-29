Источник: «Спартак» ищет варианты трансфера для Медины, сам игрок не намерен уходить
«Спартак» продолжает поиски вариантов продолжения карьеры для полузащитника Хесуса Медины, сообщает Metaratings.ru.
По данным источника, 27-летний парагваец не хочет покидать московский клуб, но главный тренер команды Деян Станкович не против его ухода, если клуб подпишет замену на ту же позицию.
Медина выступает за «Спартак» с июля 2023 года. На счету игрока восемь голов и шесть результативных передач в 53 матчах. Его контракт рассчитан до июня 2026 года.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 4 миллиона евро.
Источник: Metaratings
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|3
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|16
|
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|18
|2
|8
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|14
|
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|18
|2
|7
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|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
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Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
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Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
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Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
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Мирлинд Даку
Рубин
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|П
|
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Бителло
Динамо
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|
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Маркус Вендел
Зенит
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|
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Зенит
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Муталип Алибеков
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|1
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