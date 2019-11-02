ЦСКА назвал состав на матч с «Зенитом»

ЦСКА объявил состав на матч 15-го тура премьер-лиги против «Зенита». С первых минут встречу начнет форвард Федор Чалов.

Состав ЦСКА: Акинфеев — Фернандес, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Обляков — Бистрович, Бийол, Влашич, Ахметов — Чалов.

Запасные: Помазун, Тороп, Сантос, Набабкин, Сигурдссон, Нисимура, Кучаев, Гогуа, Шарлия, Щенников, Тикнизян.

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