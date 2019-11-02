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ЦСКА назвал состав на матч с «Зенитом»

17:38
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ЦСКА объявил состав на матч 15-го тура премьер-лиги против «Зенита». С первых минут встречу начнет форвард Федор Чалов.

Состав ЦСКА: Акинфеев — Фернандес, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Обляков — Бистрович, Бийол, Влашич, Ахметов — Чалов.

Запасные: Помазун, Тороп, Сантос, Набабкин, Сигурдссон, Нисимура, Кучаев, Гогуа, Шарлия, Щенников, Тикнизян.

Зенит — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи




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