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ЦСКА — лидер! Впервые за 13 месяцев

18:33
ЦСКА обыграл &quot;Химки&quot; и вышел в лидеры РПЛ. Фото ПФК ЦСКА
ЦСКА обыграл &quot;Химки&quot; и вышел в лидеры РПЛ. Фото ПФК ЦСКА
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В матче 13-го тура чемпионата России ЦСКА победил на выезде «Ротор» (1:0) и поднялся на первое место в турнирной таблице.

В последний раз армейцы возглавляли таблицу премьер-лиги в сентябре 2019 года. После 11 туров чемпионата-2020/21 команда Виктора Гончаренко лидировала с 25 очками. А преследователи — «Локомотив», «Ростов», «Краснодар» и «Зенит» — имели в активе по 23 балла. (Кирилл Бурдаков)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 13-й тур. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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