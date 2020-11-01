ЦСКА — лидер! Впервые за 13 месяцев
В матче 13-го тура чемпионата России ЦСКА победил на выезде «Ротор» (1:0) и поднялся на первое место в турнирной таблице.
В последний раз армейцы возглавляли таблицу премьер-лиги в сентябре 2019 года. После 11 туров чемпионата-2020/21 команда Виктора Гончаренко лидировала с 25 очками. А преследователи — «Локомотив», «Ростов», «Краснодар» и «Зенит» — имели в активе по 23 балла. (Кирилл Бурдаков)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.