ЦСКА — «Крылья Советов»: мама Чалова нанесла символический удар по мячу
19:09
ЦСКА дома принимает «Крылья Советов» в матче 17-го тура чемпионата России. Мама нападающего москвичей Федора Чалова нанесла первый удар по мячу.
24 ноября в России празднуется День матери. Ранее мама 21-летнего Чалова попросила фанатов ЦСКА надеть шапки на матч с самарской командой. Отметим, что сам форвард вышел на игру без головного убора.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Крылья Советов».
Первый удар по мячу в день матери нанесла мама Феди Чалова! После такого он просто обязан забить ??? #ЦСКАкрылья pic.twitter.com/6iE5vbAPGy— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 24, 2019
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