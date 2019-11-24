ЦСКА дома принимает «Крылья Советов» в матче 17-го тура чемпионата России. Мама нападающего москвичей Федора Чалова нанесла первый удар по мячу.

24 ноября в России празднуется День матери. Ранее мама 21-летнего Чалова попросила фанатов ЦСКА надеть шапки на матч с самарской командой. Отметим, что сам форвард вышел на игру без головного убора.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Крылья Советов».

Первый удар по мячу в день матери нанесла мама Феди Чалова! После такого он просто обязан забить ??? #ЦСКАкрылья pic.twitter.com/6iE5vbAPGy — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 24, 2019

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