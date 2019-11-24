РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

ЦСКА — «Крылья Советов»: мама Чалова нанесла символический удар по мячу

19:09
Теги:

ЦСКА дома принимает «Крылья Советов» в матче 17-го тура чемпионата России. Мама нападающего москвичей Федора Чалова нанесла первый удар по мячу.

24 ноября в России празднуется День матери. Ранее мама 21-летнего Чалова попросила фанатов ЦСКА надеть шапки на матч с самарской командой. Отметим, что сам форвард вышел на игру без головного убора.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Крылья Советов».

Чемпионат России: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица, обзоры матчей

ЦСКА — Крылья Советов

Опрос

проголосовало: 26943
Все опросы
ВАР в РПЛ: вы за или против?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир