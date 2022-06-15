Российский тренер Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал переход полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Если легионеры останутся, то ему будет непросто добиться места в составе. На замену будет выходить. Сколько времени отведется и будет ли в регулярном стартовом составе — зависит от того, уйдут ли легионеры. Если они уйдут, то появится свет в конце туннеля. Хотя Бакаев и при них может заиграть в составе, если будет выполнять требования лучше, чем они», — сказал Билялетдинов старший корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил «СЭ», что клуб подписал контракт с 25-летним россиянином.

Бакаев — воспитанник «Спартака». В сезоне-2021/22 футболист забил 3 гола и сделал 8 результативных передач в 36 матчах за красно-белых. Полузащитник покинул московский клуб в начале июня в связи с истечением срока действия контракта.