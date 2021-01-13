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ЦСКА досрочно вернул Жиронкина из «Балтики»

12:27
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«Балтика» объявила о досрочном возвращении полузащитника Виталия Жиронкина в ЦСКА.

Клубы договорились о прекращении аренды 20-летнего футболиста.

Жиронкин присоединился к «Балтике» на правах аренды летом 2019 года. Игрок провел 19 матчей за «Балтику» и не отличился результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://www.fc-baltika.ru/news/vitaliy_zhironkin_vernulsya_v_tsska_/

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