ЦСКА досрочно вернул Жиронкина из «Балтики»

«Балтика» объявила о досрочном возвращении полузащитника Виталия Жиронкина в ЦСКА.

Клубы договорились о прекращении аренды 20-летнего футболиста.

Жиронкин присоединился к «Балтике» на правах аренды летом 2019 года. Игрок провел 19 матчей за «Балтику» и не отличился результативными действиями.