ЦСКА досрочно вернул Жиронкина из «Балтики»
12:27
«Балтика» объявила о досрочном возвращении полузащитника Виталия Жиронкина в ЦСКА.
Клубы договорились о прекращении аренды 20-летнего футболиста.
Жиронкин присоединился к «Балтике» на правах аренды летом 2019 года. Игрок провел 19 матчей за «Балтику» и не отличился результативными действиями.
Дополнительная информация:
https://www.fc-baltika.ru/news/vitaliy_zhironkin_vernulsya_v_tsska_/
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