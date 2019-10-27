Стали известны составы команды на матч 14-го тура чемпионата России ЦСКА — «Динамо».

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Карпов, Мангуссон, Обляков, Ахметов, Бистрович, Бийол, Влашич, Чалов.

«Динамо»: Шунин, Морозов, Рыков, Ордец, Плиев, Рауш, Нойштедтер, Каборе, Шиманьски, Панченко, Игбун.

Матч начнется в 16.30 по московскому времени. «СЭ» проведет трансляцию игры ЦСКА — «Динамо».

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