ЦСКА — «Динамо»: команды назвали составы на матч
15:19
Стали известны составы команды на матч 14-го тура чемпионата России ЦСКА — «Динамо».
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Карпов, Мангуссон, Обляков, Ахметов, Бистрович, Бийол, Влашич, Чалов.
«Динамо»: Шунин, Морозов, Рыков, Ордец, Плиев, Рауш, Нойштедтер, Каборе, Шиманьски, Панченко, Игбун.
Матч начнется в 16.30 по московскому времени. «СЭ» проведет трансляцию игры ЦСКА — «Динамо».
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Как закончится матч 14-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак»?
Крупной победой «Локомотива»
12.7%
Победой «Локомотива» с разностью в один-два мяча
40.1%
Результативной ничьей
14.0%
Нулевой ничьей
4.1%
Крупной победой «Спартака»
5.2%
Победой «Спартака» с разностью в один-два мяча
23.9%
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