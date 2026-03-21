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«Ботафого» грозит запрет на трансферы из-за долга перед «Зенитом» за Артура

Алина Савинова

Международная федерация футбола (ФИФА) может наказать «Ботафого» запретом на регистрацию новичков, сообщает UOL.

По информации источника, бразильский клуб имеет задолженность перед «Зенитом» по трансферу полузащитника Артура.

Бразильский хавбек перешел из петербургского клуба в «Ботафого» в январе 2025 года. Сумма сделки составила 10 миллионов евро, также «Зенит» сохранил за собой 20% от будущей перепродажи игрока. Отмечается, что бразильский клуб просрочил уже три платежа по 1,9 миллиона евро — общая сумма задолженности достигла 5,7 миллиона евро.

В данный момент «Ботафого» испытывает серьезные финансовые трудности. На погашение долга клубу отведено 45 дней. Если обязательства не будут выполнены в этот срок, ФИФА наложит на бразильскую команду санкции в виде запрета на трансферы.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

 3 1 1
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