«Ботафого» грозит запрет на трансферы из-за долга перед «Зенитом» за Артура

Международная федерация футбола (ФИФА) может наказать «Ботафого» запретом на регистрацию новичков, сообщает UOL.

По информации источника, бразильский клуб имеет задолженность перед «Зенитом» по трансферу полузащитника Артура.

Бразильский хавбек перешел из петербургского клуба в «Ботафого» в январе 2025 года. Сумма сделки составила 10 миллионов евро, также «Зенит» сохранил за собой 20% от будущей перепродажи игрока. Отмечается, что бразильский клуб просрочил уже три платежа по 1,9 миллиона евро — общая сумма задолженности достигла 5,7 миллиона евро.

В данный момент «Ботафого» испытывает серьезные финансовые трудности. На погашение долга клубу отведено 45 дней. Если обязательства не будут выполнены в этот срок, ФИФА наложит на бразильскую команду санкции в виде запрета на трансферы.

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