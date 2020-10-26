ЦСКА - «Арсенал»: за что назначен пенальти?

На 45-й минуте матча 12-го тура Тинькофф-чемпионата России ЦСКА — «Арсенал» ошибся арбитр Игорь Панин, не назначив 11-метровый удар в ворота гостей. Самому судье было сложно дать полную оценку эпизоду, в котором на газоне оказался Бактиер Зайнутдинов.

На помощь рефери пришли его видеоассистенты Владимир Москалев и Николай Еремин. Они провели проверку и предложили Панину посмотрить видеозапись. После этого на 48-й минуте арбитр назначил пенальти, определив, что Николай Рассказов нарушил правила. Защитник тульской команды совершил фол по неосторожности, ударив соперника коленом по голеностопу. (Александр Бобров)