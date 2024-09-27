ЦСКА и «Ахмат» сыграют в РПЛ 28 сентября

ЦСКА и «Ахмат» сыграют в 10-м туре чемпионата России в субботу, 28 сентября. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, время начала — в 14.00.

Трансляцию игры ЦСКА — «Ахмат» в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru (на платной основе).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Ахмат», ключевые события игры будут доступны в нашем матч-центре.

После 9 туров РПЛ ЦСКА с 14 очками располагается на 6-м месте в таблице. «Ахмат» с 6 очками занимает 15-ю строчку.