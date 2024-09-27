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Сегодня, 14:00

ЦСКА — «Ахмат»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

ЦСКА и «Ахмат» сыграют в РПЛ 28 сентября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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ЦСКА и «Ахмат» сыграют в 10-м туре чемпионата России в субботу, 28 сентября. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, время начала — в 14.00.

Трансляцию игры ЦСКА — «Ахмат» в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru (на платной основе).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Ахмат», ключевые события игры будут доступны в нашем матч-центре.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 14:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Ахмат

После 9 туров РПЛ ЦСКА с 14 очками располагается на 6-м месте в таблице. «Ахмат» с 6 очками занимает 15-ю строчку.

ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 9 2 1 6 7-18 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Ахмат 9 0 6 3 7-15 6
16
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
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Оренбург – Пари НН
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27.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
28.09 14:00
ЦСКА – Ахмат
 - : -
28.09 16:30
Локомотив – Спартак
 - : -
28.09 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
28.09 20:00
Ростов – Акрон
 - : -
29.09 16:30
Кр. Советов – Химки
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 6 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
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