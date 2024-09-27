Отец Черышева рассказал, что его сын мог продолжить карьеру в «Пари НН»

Главный тренер «Шинника» и отец полузащитника Дениса Черышева Дмитрий Черышев рассказал, что летом футболист мог продолжить карьеру в России.

26 сентября 33-летний игрок заключил однолетний контракт с греческим «Панионисом», выступающим во второй по силе лиге страны.

«О завершении карьеры и разговора не было. Просто была пауза на переговоры с командами. Были переговоры, и не одни. Денис рассматривал предложения в том числе из России. Одной из команд был «Пари НН». Насколько я знаю, было конкретное предложение по Денису. Это то, что доходило до меня. Еще было два российских клуба, названия которых не буду называть. Но в данный момент Денис принял решение поехать в Грецию», — сказал Черышев-старший «СЭ».

Предыдущим клубом Черышева была «Венеция», за которую он играл с 2022 по 2024 год. С 1 июля полузащитник находился в статусе свободного агента.

Ранее Черышев также играл за «Реал», «Севилью», «Валенсию» и «Вильярреал». На его счету 33 матча и 12 голов за сборную России.