Гаврилов: «Станкович именно тот тренер, который и нужен «Спартаку»

Легендарный полузащитник «Спартака» и сборной СССР, двукратный чемпион страны Юрий Гаврилов в интервью «СЭ» высказал мнение о главном тренере красно-белых Деяне Станковиче.

— Изначально к появлению Станковича вы отнеслись настороженно. Сейчас появилось ощущение, что серб именно тот тренер, который и нужен «Спартаку»?

— Да. Он ведь сам был классным полузащитником. Играл в наш футбол, спартаковский. Комбинационный, атакующий, без силовой направленности. Теперь старается привить его своей команде. У Станковича все завязано на контроле мяча и быстрой перепасовке. Это не может не радовать.

Ну а дальше зависит от результата. Пока он удовлетворительный, скажем так. Посмотрим, что будет в конце сезона.