ЦСКА - "Ахмат": Чалов реализовал пенальти

ЦСКА вышел вперед в матче 29-го тура премьер-лиги против "Ахмата". Гол с пенальти на 65-й минуте забил нападающий Федор Чалов.

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