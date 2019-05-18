ЦСКА - "Ахмат": Чалов реализовал пенальти

ЦСКА вышел вперед в матче 29-го тура премьер-лиги против "Ахмата". Гол с пенальти на 65-й минуте забил нападающий Федор Чалов.
🚀 Фёдор Чалов уверенно реализует пенальти и вырывается вперёд в гонке бомбардиров.– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 18 мая 2019 г.
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