17:53 | Футбол — РПЛ

ЦСКА - "Ахмат": Чалов реализовал пенальти

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ЦСКА вышел вперед в матче 29-го тура премьер-лиги против "Ахмата". Гол с пенальти на 65-й минуте забил нападающий Федор Чалов

 

ЦСКА - Ахмат

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 29-й тур. "Ростов" – "Зенит" и другие игры
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