Цорн заявил, что «Спартак» примет решение по Шюррле до 30 июня

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал, когда клуб примет решение о будущем нападающего команды Андре Шюррле.

«Он как раз находится в трудной фазе, он должен был после въезда из Германии отправиться на карантин, 14 дней он находиться в изоляции в московском отеле, — цитирует Цорна Transfermarkt. — У него был отличный старт сезона. В зимнем перерыве он боролся с осложнениями после простуды, но так и не смог оправиться до возобновления сезона и был вынужден продолжить лечение. Решение о его будущем пока не принято.

К счастью, договоренность с «Боруссией» позволяет нам подольше подумать над его принятием. Вместе с тренерским штабом мы соберемся в апреле и разберемся, что будем делать с ним дальше. Решение же, безусловно, будет вынесено до 30 июня.

Мы всегда идем навстречу Андре с точки зрения его благополучия и будущего. Но сначала мы смотрим на краткосрочные цели, чтобы он восстановился и снова появился на тренировках с командой. Как он себя проявил зимой на сборах — было вполне прилично. Все остальное мы увидим в будущем".

29-летний немецкий футболист в текущем сезоне провел 18 матчей за «Спартак» и забил два мяча при четырех результативных передачах. Его аренда из дортмундской «Боруссии» истекает 30 июня 2020 года.