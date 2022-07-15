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Сегодня, 14:20

Погребняк рассказал, что может помочь российскому футболу в условиях санкций

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Экс-футболист сборной России Павел Погребняк в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение CAS отклонить апелляции РФС на решение ФИФА и УЕФА об отстранении сборных от международных соревнований.

«Это было очевидно. Я не удивлен. Нужно получать удовольствие от российского футбола. Думаю, что увеличение количества матчей поможет в данной ситуации», — сказал Погребняк корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции РФС на решение ФИФА и УЕФА об отстранении сборных от международных соревнований.

Также CAS отклонил апелляции «Зенита», «Сочи», «Динамо» и ЦСКА на решение УЕФА об отстранении российских команд от еврокубков.

Павел Погребняк
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