В «Локомотиве» объяснили причину пяти поражений подряд

Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ларс Корнетка объяснил причину поражений железнодорожников в пяти матчах подряд.

«Ситуация была очень сложная для команды и игроков. Могу сказать, что в моей карьере впервые такая ситуация, когда у моего клуба пять поражений подряд. Каждый день мы спрашиваем: почему так получилось? В футболе всегда хорошо, когда у тебя есть конкретный ответ на каждый конкретный вопрос. Но в этом случае очень много обстоятельств, которые на это повлияли. Если взять наш матч с «Марселем» и посмотреть на нашу скамейку запасных и их, то сразу видна разница. У нас много травмированных игроков. Где-то недавние травмы, как Камано и Керк. Но еще у нас много и давних травм: Жемалетдинов, Гильерме, Куликов, Мурило, Миранчук, Магкеев, Зе Луиш. Здесь надо вести речь о медицинской службе. Мы хотим поменять ее и улучшить, она уже улучшается. Мы не можем рассчитывать на многих игроков. А те, кто здоровы, устали. У них очень много игровых минут в ногах. К примеру, Едвая я знаю уже лет 10. Раньше он никогда не играл так часто, как он делает это в «Локо». У него возникают мышечные проблемы, ему надо дополнительно следить за собой из-за усталости».

Корнетка также отметил плохой уровень подготовки «Локомотива» на летних сборах.

«Пабло после болезни — он может играть максимум 60 минут. У Мурило мышечная травма, мы подготовили его к игре, хотя знали, что может произойти рецидив. Но у нас не было вариантов — в итоге рецидив случился. Бека-Бека во Франции сыграл 20 игр во второй лиге. Сейчас он выходит на поле каждый третий день. Нам нужно заложить базу атлетической и медицинской подготовки, чтобы было хорошее восстановление. Могу сказать, что наша подготовка на летних сборах была не совсем хорошей. Сейчас будет зима, игроки восстановятся, а потом надо хорошо подготовиться в Испании. Я сейчас вам сказал только о двух причинах, но в реальности причин плохих результатов больше», — добавил Корнетка.