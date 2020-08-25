Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о новичках команды. Ранее ЦСКА на своем официальном сайте объявил о трансфере защитника Бруно Фукса и полузащитника Бактиера Зайнутдинова. Соглашение с 22-летним Бактиером рассчитано до окончания сезона-2024/25, с 21-летним Бруну — на пять лет.

— Мы долго смотрели его. В отличие от ситуации с Гайчем, можно было посмотреть видео, как он играет сейчас, а не несколько месяцев назад. Видели, что он находится в хорошей форме. Он ворвался в состав «Интернасьонала» и застолбил место в составе, хотя его конкурентом был опытный игрок. У него хорошее начало атаки для защитника, что нам нужно.

При позиционной атаке очень важен первый пас, и он им обладает. Надо понять, как лучше его использовать на стандартных положениях в атаке и обороне. Он тоже молодой футболист с перспективами. Что касается характеристик — помимо первого паса он достаточно агрессивен и умело вступает в отбор.

Зайнутдинов разнообразит нашу игру. Бактиёр может успешно играть как на позиции крайнего защитника, так и на любой атакующей. Он агрессивен, хорошо вступает в отбор, у него неплохой удар. В прошлом сезоне в «Ростове» он забил четыре гола, может и отдавать голевые передачи. Плюс он подходит под нашу стратегию, поскольку еще молод., — приводит пресс-служба клуба слова Гончаренко.