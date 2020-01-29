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Что имел в виду Слуцкий, заявив, что Тарасов не тонет? У футболиста своя версия

13:44

Полузащитник Дмитрий Тарасов прокомментировал слова главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в свой адрес.

Леонид Слуцкий.Месси, Роналду и Тарасов. Слуцкий ответил, кого возьмет в лодку при двух свободных местах

В передаче «Вечерний Ургант» Слуцкий, отвечая на вопрос, кого бы взял в лодку, если бы увидел тонущих Месси, Роналду и Тарасова, сказал: «Тара вряд ли утонет».

— Так что Слуцкий имел в виду?

— То, что плаваю хорошо! — со смехом ответил Тарасов.

Видео с ответом Тарасова разместил в сториз Instagram комментатор Семен Зигаев.

Тарасов с лета 2019 года остается свободным агентом. Он принял участие в первом сборе «Рубина», а сегодня отправился на второй.

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/stories/aladier/

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