Что имел в виду Слуцкий, заявив, что Тарасов не тонет? У футболиста своя версия

Полузащитник Дмитрий Тарасов прокомментировал слова главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в свой адрес.

В передаче «Вечерний Ургант» Слуцкий, отвечая на вопрос, кого бы взял в лодку, если бы увидел тонущих Месси, Роналду и Тарасова, сказал: «Тара вряд ли утонет».

— Так что Слуцкий имел в виду?

— То, что плаваю хорошо! — со смехом ответил Тарасов.

Видео с ответом Тарасова разместил в сториз Instagram комментатор Семен Зигаев.

Тарасов с лета 2019 года остается свободным агентом. Он принял участие в первом сборе «Рубина», а сегодня отправился на второй.