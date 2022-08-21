Член совета директоров «Динамо» рассказал о планах команды на трансферном рынке

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о работе команды на трансферном рынке.

— Что с Моро? Если будет предложение, он уйдет?

— Происходит та же ситуация, что со многими другими легионерами в связи с тем самым положением ФИФА. Разговоры идут, решения нет. Мы в контакте с агентом футболиста, с итальянской стороной (в прессе была информация об интересе «Болоньи». — прим. «СЭ») мы не общаемся.

— Какие планы по усилению состава?

— Мы планируем усилиться, время до конца трансферного окна есть. Активно работаем. Не все получается, но ситуация, в которой находимся, экстраординарна как для нас, так и для клубов-продавцов.

— Некоторое время говорили о двух футболистах — Баринове и Глебове.

— Оба игроки своих клубов. В «Динамо» на этой позиции выступает Моро, мы купили Эдена Карцева. На данный момент это может оставаться только в архивах Telegram-каналов.