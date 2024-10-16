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Чистяков: «Внутри «Зенита» нет давления из-за результатов. Но в год столетия мы обязаны стать чемпионами»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился мнением о проблемах, с которыми столкнулась команда в начале сезона.

— Мы же в принципе здорово начали сезон, — приводит слова Чистякова «РБ Спорт». — Столько побед подряд. А потом, как уже сказал, наступила небольшая расслабленность. Возможно, поверили, что серия продолжится и дальше. А расслабляться нам никак нельзя. Ведь в год столетия мы просто обязаны выиграть чемпионство.

— В команде переживают из-за того, что не в лидерах?

— Мы думаем в первую очередь о том, как стать лучше. И отталкиваемся от себя. Полагаю, у нас и тренерского штаба уже есть опыт, как равномерно распределять силы на дистанции и избегать провальных отрезков. Впереди много матчей. Уверен, все будет в порядке и мы выиграем очередное золото.

В коллективе же все хорошо. Не чувствуется какого-то сильного давления. Да, неприятно и непривычно, что мы не на первом месте. Но ничего страшного. Сделаем все возможное, чтобы туда вернуться.

«Зенит» с 26 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче 18 октября петербурцы сыграют с «Акроном».

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Чистяков
ФК Зенит
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