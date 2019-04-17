Чиновник Пак: "Павел Мамаев на меня не нападал"

Чиновник Минпромторга Денис Пак при даче показаний в Пресненском суде Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, брата форварда "Зенита" Кирилла Кокорина и друга полузащитника "Краснодара", детского тренера Александра Протасовицкого ответил на ряд вопросов адвокатов подсудимых.

Пак вместе с гендиректором ФГУП "НАМИ" Сергеем Гайсиным проходит по делу как пострадавший в инциденте в кафе "Кофемания" утром 8 октября 2018 года,

– Когда вы пришли, вы помните, где располагался Мамаев? – вопрос адвоката Бушманова.

– Примерно напротив меня, чуть левее.

– Обращали внимание, что он делал?

– Я обращал внимание в целом на поведение компании. Преимущественно, мужчин. В том числе тех, кого здесь (в зале суда) нет.

– Видели ли вы, принимал ли Мамаев по отношении к вам действия, когда вы обратились к компании?

– Ответ: вся компания.

– Конкретно Мамаев?

– В целом вся компания отреагировала, посмотрев в мою сторону. Лично Мамаева я не помню.

– Слышали ли, что от Мамаева исходили фразы? До эпизода со стулом?

– Я не помню, чтобы конкретно Павел Мамаев выкрикивал что-то в мой адрес. В целом выкрики были от компании. Я не персонифицировал. Я хотел поработать, а не вступать во взаимодействия.

– А после эпизода со стулом – помните, как Мамаев подходил?

– Ни с кем из этой компании диалога не было. Потому что диалог предполагает общение с двух сторон. Я просто просил компанию успокоиться. Я помню, что Мамаев подходил.

– Агрессия исходила?

– Агрессия исходила от всей компании, конкретно от каждого участника. Я воспринимал каждого участника компании как человека, способного нанести мне вред. От каждого.

– Я спрашиваю конкретно о действиях Мамаева.

– Когда к тебе подходит агрессивно настроенный человек, я ощущал агрессию.

– В чем?

– В жестах, в тоне, во взгляде.

– В каких жестах?

– Я говорю в целом о картине, которая сложилась.

– Вы помните жест Мамаева, когда он протягивал ладонь вам?

– Я от спорта достаточно далек, чтобы оценить эти жесты. Но этот жест я не помню.

– Конкретно Мамаев совершал противоправные действия, которые можно квалифицировать как хулиганство?

– Насколько я понимаю, речь идет о грубом нарушении норм, которые приняты в обществе.

– Но хулиганство – это конкретные действия.

– Это вопрос квалификации, – ответил Пак и при этом добавил. – На меня Павел Мамаев не нападал, насколько я помню. (Александр Рогулев)

Пак дает показания по делу Кокорина и Мамаева. Live!