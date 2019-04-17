Чиновник Пак на суде Кокорина и Мамаева: "С творчеством певца PSY, кроме одной песни, я не знаком"

Чиновник Минпромторга Денис Пак при даче показаний в Пресненском суде Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, брата форварда "Зенита" Кирилла Кокорина и друга полузащитника "Краснодара", детского тренера Александра Протасовицкого ответил на ряд вопросов адвокатов подсудимых о том, насколько оскорбительным для него стало сравнение с корейским исполнителем PSY.

Пак вместе с гендиректором ФГУП "НАМИ" Сергеем Гайсиным проходит по делу как пострадавший в инциденте в кафе "Кофемания" утром 8 октября 2018 года.

– Поведение компании мешало вам сосредоточиться? – вопрос адвоката Барика.

– Я понял, что в таких условиях мне будет сложно провести встречу. Я понял, что наличие шумной компании будет препятствовать деловой беседе, которая будет запланирована.

– Раздражало вас это или радовало?

Прокурор: – Пусть адвокат спрашивает то, что просит! Он уже говорил про агрессию!

– Я не задаю повторяющихся вопросов, – парирует адвокат. – Можно я задам свои вопросы?

Судья: – Все успокоились?

– Вызывал раздражение? – повторяет вопрос Барик.

– Не радовало. Я понимал, что это нарушает признанные нормы.

– Но в зале принято бить кулаками. В рисовальном зале – рисовать. Нормы-то разные.

– Я правильно понимаю, что вы спрашиваете о нормах поведения в заведении? Я говорю о правилах, которые прошли социокультурную интерпретацию в обществе, и приняты как правила поведения. В общественном заведении у незнакомых друг другу людей приняты другие правила поведения. Я отметил про себя, что эта компания эти правила нарушает. В соответствии с общим контекстом происходящего.

– Какие-то расовые предрассудки имеете? Вы сказали, что PSY – комичный певец. Этот образ имеет негативную оценку с вашей стороны? Вы вообще с ним знакомы?

– С творчеством певца PSY (исполнителя "Гангам стайл"), кроме одной песни, я не знаком. Поэтому оценить его значения для мировой культуры мне сложно.

– Сравнение оскорбительное?

– Я считаю оскорбительным не само сравнение. А общую коннотацию. (Александр Рогулев)

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