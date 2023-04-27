Селюк заявил, что футболистам нужны представители
Агент Дмитрий Селюк прокомментировал слова президента ЦСКА Евгений Гинера об агентах.
«Безусловно, для Гинера агенты не нужны. Из-за агентов ему приходится договариваться, объяснять. А так клуб запутывает футболиста, который бедный приходит в 16 или 18 лет и попадает в рабство клуба. Чтобы футболисты не стали рабами клубов, для этого и существуют агенты, которые юридически грамотны, которые не дают клубу беспредельничать, и которые за этим следят. У Гинера же самого юристы работают в компании, а зачем они ему нужны? Агент — это практически юрист. Более того, это человек, который разбирается и может предложить. Другое дело, а зачем Гинеру вообще штат сотрудников в ЦСКА? Он один может разбираться. Я и сам не люблю агентов, честно скажу. Слово «агент» — какое-то мелкое, дешевое. Я себя называю футбольным функционером, потому что я сам плачу деньги, я сам вкладываю деньги в развитие молодежи, выращиваю футболистов. Гинеру опытному человеку помогают востребованные люди, а 18-летнему футболисту, который нигде не учился и не знает законов — никто не нужен? Это же конфликт интересов», — приводит слова Селюка «Спорт День за Днем».
Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер заявил следующее: «Мое субъективное мнение — вообще не понимаю, зачем нужны агенты. Юристы нужны, чтобы посмотреть контракт и чтобы клуб не обманул игрока, — здесь абсолютно согласен».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|24
|14
|7
|3
|43-31
|49
|
3
|Спартак
|24
|14
|6
|4
|54-31
|48
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|25
|12
|4
|9
|36-33
|40
|
6
|Динамо
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
7
|Краснодар
|24
|11
|5
|8
|52-40
|38
|
8
|Оренбург
|24
|11
|3
|10
|47-48
|36
|
9
|Сочи
|24
|9
|4
|11
|32-44
|31
|
10
|Локомотив
|24
|8
|5
|11
|37-41
|29
|
11
|Урал
|24
|7
|4
|13
|26-40
|25
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Пари НН
|24
|6
|4
|14
|27-48
|22
|
14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|24
|4
|5
|15
|23-52
|17
|
16
|Торпедо
|24
|3
|4
|17
|18-41
|13
|28.04
|20:00
|
Динамо – Факел
|0 : 2
|29.04
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 5
|29.04
|16:30
|
Ахмат – ЦСКА
|1 : 3
|29.04
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|29.04
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|30.04
|14:00
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|30.04
|16:30
|
Сочи – Торпедо
|- : -
|30.04
|19:00
|
Локомотив – Химки
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|14
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5