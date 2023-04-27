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27 апреля, 20:06

Селюк заявил, что футболистам нужны представители

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент Дмитрий Селюк прокомментировал слова президента ЦСКА Евгений Гинера об агентах.

«Безусловно, для Гинера агенты не нужны. Из-за агентов ему приходится договариваться, объяснять. А так клуб запутывает футболиста, который бедный приходит в 16 или 18 лет и попадает в рабство клуба. Чтобы футболисты не стали рабами клубов, для этого и существуют агенты, которые юридически грамотны, которые не дают клубу беспредельничать, и которые за этим следят. У Гинера же самого юристы работают в компании, а зачем они ему нужны? Агент — это практически юрист. Более того, это человек, который разбирается и может предложить. Другое дело, а зачем Гинеру вообще штат сотрудников в ЦСКА? Он один может разбираться. Я и сам не люблю агентов, честно скажу. Слово «агент» — какое-то мелкое, дешевое. Я себя называю футбольным функционером, потому что я сам плачу деньги, я сам вкладываю деньги в развитие молодежи, выращиваю футболистов. Гинеру опытному человеку помогают востребованные люди, а 18-летнему футболисту, который нигде не учился и не знает законов — никто не нужен? Это же конфликт интересов», — приводит слова Селюка «Спорт День за Днем».

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер заявил следующее: «Мое субъективное мнение — вообще не понимаю, зачем нужны агенты. Юристы нужны, чтобы посмотреть контракт и чтобы клуб не обманул игрока, — здесь абсолютно согласен».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/selyuk-o-slovakh-ginera-pro-agentov-futbolistam-nuzhny-predstaviteli-chtoby-ne-stat-rabami
Футбол
РПЛ
Дмитрий Селюк
Евгений Гинер
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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29.04 19:00
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