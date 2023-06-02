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Сегодня, 03:59

Червиченко: «Спартаку» будет крайне непросто против «Крыльев Советов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча красно-белых против «Крыльев Советов» в 30-м туре чемпионата России.

«На бумаге спартаковцы выглядят фаворитами, но заранее отдавать им победу в Самаре нельзя. Весну «Спартак» проводит безобразно. А в последних турах умудрился выиграть дерби у ЦСКА (2:1), но потерять очки с «Химками» (1:1) и «Пари НН» (0:0). Поскольку «Крылья» в таблице рядом с последними двумя, может повториться сценарий этих встреч. Тем более самарцы мотивированы избежать стыков. И по игре они выглядят вполне неплохо. Так что «Спартаку» будет крайне непросто», — цитируют «Известия» Червиченко.

Матч «Крылья Советов» — «Спартак» состоится в субботу, 3 июня. Начало встречи — 17.00 по московскому времени.

Источник: https://iz.ru/1521733/aleksei-fomin/medalnyi-put-komu-dostanetsia-serebro-i-bronza-rpl
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Андрей Червиченко
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Кротов: «Пари НН» рассчитывает остаться без переходных матчей в РПЛ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
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Урал – Сочи
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
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Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

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Максим Ненахов

Максим Ненахов

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