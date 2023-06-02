Билялетдинов: «Спартаку» не надо расставаться с Максименко, у него есть необходимая квалификация»

Известный российский тренер Ринат Билялетдинов прокомментировал информацию о том, что «Спартак» может расстаться с вратарем Александром Максименко.

«Мне кажется, что Селихов и Максименко — это два стабильных вратаря, обойма красно-белых, — цитирует Betonmobile.ru Билялетдинова. — Они оба могут «привозить». Первый это сделал, например, в игре с «Зенитом», второй тоже не безгрешен. Квалификация у Максименко есть необходимая, хотя решать руководству. Как по мне, Александр не заслуживает замены, он адекватный вратарь».

В сезоне-2022/23 Максименко принял участие в 13 встречах, пропустил 13 мячей и 5 раз сыграл на ноль.