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8 апреля, 23:43

Червиченко: «Иванов очень хотел помочь «Спартаку», что он периодически и делает»

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о матче 22-го тура РПЛ с «Динамо» (3:3).

«Спартак» вряд ли мог выиграть, — приводит Metaratings.ru слова Червиченко. — Если Джикия в ближайшие туры не поправится, то не смогут удержать третье место. Оно будет пиком, а скорее всего, будет четвертое или пятое. У команды нет качественных футболистов, поэтому и пять матчей подряд не могут выиграть".

Червиченко назвал «нарядным» пенальти, который арбитр Сергей Иванов назначил в ворота «Динамо» после контакта Романа Зобнина с Эли Дасой.

«Иванов очень хотел помочь красно-белым, и чтобы счет матча сравнялся, что он периодически и делает. Надо смотреть зеркально: если бы такой пенальти поставили в ворота «Спартака», то был бы скандал. Недавно «Спартак» провел закрытую встречу с руководством судейского корпуса — и сегодня ставят такие пенальти. Особенное отношение к команде», — сказал Червиченко.

«Спартак» (42 очка) занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» (36 очков) — шестое.

Источник: metaratings.ru
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3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
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