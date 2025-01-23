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Чернышов считает, что Кладуиньо предпочел большие деньги футболу

Сергей Ярошенко
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Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов высказался о переходе полузащитника Клаудиньо из «Зенита» в катарский «Аль-Садд».

«Сейчас в современном футболе идет тенденция переходов не в европейские клубы, которые могут претендовать на победы в своих национальных чемпионатах или еврокубках. Люди идут за большими деньгами. Многие не смотрят на прогресс, на развитие карьеры. Все хотят заработать пока есть возможность. Ни в коем случае не осуждаю, у каждого есть выбор. В первую очередь Клаудиньо выбрал большие деньги, а потом футбол. Он же все равно будет играть, а не сидеть в офисе. Думаю, он бы мог играть в одном из серьезных европейских чемпионатов», — цитирует Чернышова Legalbet.ru.

22 января «Зенит» объявил о переходе 27-летнего бразильца в катарский «Аль-Садд». Перед этим клуб вел переговоры о продаже Клаудиньо в «Палмейрас»

Футболист выступал за «Зенит» с лета 2021 года. В этом сезоне он забил один мяч и отдал пять голевых передач в 20 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 17 млн евро.

Источник: Legalbet.ru
Андрей Чернышов
Клаудиньо
Футбол
ФК Зенит
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«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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Химки – Факел
 - : -
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Спартак – Оренбург
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Маркус Вендел

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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